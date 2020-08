Karolina Cicha wydaje płytę Tany. Gościnnie zaśpiewały Kayah i Karolina Czarnecka (zdjęcia)

- Chcę , żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni . Niby nie ma już ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają –

Autorka sięga po teksty ludowych pieśni z Podlasia, ale do oryginału dodaje swoje artystyczne post scriptum, własną refleksję, ukazując współczesnemu odbiorcy niezmienność ludzkich radości i dramatów pomimo dzielącej przepaści czasowej. Ważne jest dla niej uniwersalne znaczenie starych pieśni oraz to, co przez zmiany cywilizacyjne uległo wyparciu przez kulturę współczesną.

Klip do utworu „Płacz nad młodością, co odchodzi” miał swoją premierę na początku sierpnia. To efekt artystycznego spotkania dwóch osobowości: Karoliny Cichej i Kayah. Karolina Cicha określa singiel „lamentem autobiograficznym”, jednak trzeba przyznać, że doskonale oddaje on optymistyczny i taneczny charakter płyty „Tany”. Utwór ujmuje dystansem do upływającego czasu, siostrzanym porozumieniem i radością tworzenia obu uczestniczących w projekcie artystek.