Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 1:1. Cieszą tylko zdobyty punkt i piękny gol Jesusa Imaza (zdjęcia)

- Zdobyłem ładną bramkę w końcówce spotkania, która jednak nie dała nam wygranej. Szkoda, ale przynajmniej mamy jeden punkt. Dalej jesteśmy w grze, musimy iść do przodu - komentuje w klubowych mediach Jagiellonii Jesus Imaz .

Jagiellonia - Ruch 1:1. Hiszpan uderzył z powietrza i bramkarz gości nie miał szans

Kiedy do końca ostatniej z siedmiu doliczonych minut pozostało ledwie kilkanaście sekund Jagiellonia wykonywała rzut rożny przy prowadzeniu Ruchu 1:0. W pole karne gości pobiegł nawet bramkarz Żółto-Czerwonych Zlatan Alomerović. Po dośrodkowaniu obrońcy chorzowian zbyt krótko wybili piłkę, dopadł do niej Imaz i kapitalnym uderzeniem z powietrza pokonał bezradnego Dante Stipicę.

To był piękny moment, jeden z niewielu w starciu z beniaminkiem z Górnego Śląska. Trzeba bowiem jasno zaznaczyć, że to był najgorszy występ Jagiellonii w bieżącym sezonie. Żółto-Czerwoni grali bardzo wolno, szczególnie w pierwszej połowie, a ich akcje z łatwością rozbijali obrońcy rywali. Mimo kiepskiej dyspozycji udało się jednak stworzyć znakomitą okazję do objęcia prowadzenia już w pierwszym kwadransie potyczki, ale Imaz uderzył w środek bramki i Stipica nie miał kłopotów ze skuteczną interwencją.