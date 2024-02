Wnioski po meczu Jagiellonia - Lech (1:2). Wstać, otrzepać się po potknięciu i walczyć dalej

Druga odsłona to dominacja Żółto-Czerwonych, co też jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Niewiele drużyn w PKO Ekstraklasie potrafiłoby zmusić lubiąca atakować poznańską drużynę do tak głębokiej defensywy. Tyle, że oddając 26 strzałów, trzeba zdobyć więcej niż jedną bramkę. Skuteczność była dotąd mocną stroną Jagi, tym razem ją zawiodła.