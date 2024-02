Po meczu Jagiellonia - Lech 1:2. Obrońca Jagi Mateusz Skrzypczak: Jedziemy dalej!

Tym razem się nie udało, a poznaniacy wygrali, chociaż twierdzenie, że Jaga była słabsza od swego pogromcy nie byłoby prawdziwe.

- Szkoda, że nie udało nam się strzelić więcej goli, bo pomimo tego, że w pierwszej połowie straciliśmy dwie bramki, to mieliśmy jeszcze dużo czasu, by to odrobić i nawet wygrać - zaznacza w rozmowie z klubowymi mediami Mateusz Skrzypczak.