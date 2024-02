Kibice Jagiellonii Białystok. Działo się: poświęcenie sztandaru, przemarsz przez miasto i Święto Ultry na meczu z Lechem (mnóstwo zdjęć)!

- Witam was bracia i siostry. Zwracam się tak do was, bo wszyscy jesteśmy jedną, wielką, jagiellońską rodziną - rozpoczął uroczystości prezes rady nadzorczej Jagiellonii Wojciech Strzałkowski. - Łączy nas ten sztandar, te barwy, duma i miłość do Jagiellonii Białystok - dodał.