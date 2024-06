IV liga. Pierwsze zagadki rozwiązane, ale sprawa awansu wciąż jest otwarta

Kibice Wigier przeżyli jednak chwile grozy, bo ich drużyna po 55. minutach spotkania z KS-em Michałowo przegrywała 0:2. Bardzo ważny moment nastąpił tuż po stracie drugiego gola. Biało-Niebiescy szybko złapali kontakt po trafieniu Krzysztofa Cudowskiego i to ich poderwało do szturmu. Gospodarze przycisnęli, w 63. minucie wyrównał Bartosz Gużewski, a potem dwa gole Krzysztofa Zalewskiego dały faworytom zwycięstwo 4:2.

- To spotkanie nie układało się po naszej myśli i na dobrą sprawę byliśmy w nim pod ścianą. Chwała drużynie za to, co pokazała przede wszystkim w drugiej połowie, szczególnie za determinacje i dążenie do korzystnego rezultatu - powiedział na konferencji prasowej trener Wigier Paweł Cimochowski.