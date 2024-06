Żubry Białystok pożegnały trenera Krzysztofa Kalinowskiego. Nowym trenerem Roman Skrzecz

Nie był to sezon, którego oczekiwali kibice białostockich koszykarzy Żubrów. Drużyna, która po przemeblowaniu kadrowym, została wzmocniona kilkoma zawodnikami, miała bić się o awans do I ligi. Niestety, dotarła do fazy ćwierćfinałowej, w której musiała uznać wyższość drużyny ŁKS-u Łódź, odpadając z dalszej rywalizacji. Marzenia o grze w I lidze trzeba było ponownie odłożyć w czasie.

Pierwszą decyzją podjęta po zakończeniu sezonu jest podziękowanie za pracę dotychczasowemu trenerowi zespołu Krzysztofowi Kalinowskiemu.