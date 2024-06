Jagiellonia Białystok. Domowe mecze Żółto-Czerwonych w kwalifikacjach Ligi Mistrzów na antenach Polsatu

Jagiellonia czeka na zwycięzcę dwumeczu Poniewieża z HJK (9/10 i 16/17 lipca), a pierwsze spotkanie z lepszym z pary litewsko-fińskiej mistrzowie Polski rozegrają 23 lub 24 lipca na wyjeździe. W razie przejścia do 3. rundy kwalifikacji LM Jaga zagra 6-7 i 13-14 sierpnia (losowanie 22 lipca), a decydujące o awansie do fazy grupowej potyczki są przewidziane są na 20-21 i 27-28 sierpnia.

Jagiellonia Białystok. Komunikat w sprawie Superpucharu Polski

W europejskich pucharach wszystko jest jasne, podobnie jak fakt, ze Żółto-Czerwoni sezonie w PKO Ekstraklasie rozpoczną u siebie 19 lipca, meczem z Puszczą Niepołomice (godz. 18). Wciąż nie wiadomo jednak, co ze spotkaniem o Superpuchar Polski. PZPN wyznaczył jego termin na 7 lipca, co jest z kilku względów nie do zaakceptowania dla Jagiellonii. Białostocki klub opublikował na stronie internetowej komunikat, podpisany przez prezesa Wojciecha Pertkiewicz. Oto jego fragmenty: