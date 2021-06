Gołębie umierają na budynku domu handlowego "Central". To wina złej konstrukcji. Mieszkańcy zgłaszają problem

- Chodzi o to żeby każdemu było dobrze. Problem istnieje już od dawna, ale jak ostatnio przechodziłam obok Centralu i zobaczyłam martwe gołębie wiszące na fasadzie budynku to powiedziałam dość. Postanowiłam zająć się sprawą. Jednak nikt nie chce rozwiązać problemu. Martwe gołębie zostały zabrane przez pracownika domu handlowego dopiero po kilku dniach. Żeby nie zgłoszenia, to prawdopodobnie nikt by nawet tego nie zauważył - mówi Alicja Pleskowicz. To ona zgłosiła nam sprawę.