Galeria im. Sleńdzińskich. Dawid Klepadło pokaże "Times New Romantic". Wernisaż już 05.09.2020 (zdjęcia)

5 września o godz. 17 w Galerii Fotografii przy ul.Wiktorii 5 w Białymstoku,będzie miał miejsce wernisaż wystawy jednego z najlepszych,polskich fotografów młodego pokolenia - Dawida Klepadło. Fotograf wychował się i studiował w Białymstoku. Aktualnie mieszka w Warszawie.

Dawid Klepadło na co dzień współpracuje z największymi europejskimi tytułami modowymi : Elle, L’Officiel, Marie Claire, Vogue, Harper’s Bazaar czy Fashion Magazine (patron medialny wydarzenia). To właśnie dla nich wykonuje sesje fotograficzne m.in. w Mediolanie, Berlinie, Rzymie, Barcelonie.Oprócz działań dla magazynów modowych,Dawid zajmuje się współpracą z gwiazdami polskiej estrady. Teledysk Ani Karwan do piosenki "Słucham Cię w Radiu Co Tydzień"(14 240 011 wyświetleń na kanale YouTube)czy też okładka płyty"Doda Dorota" są właśnie jego autorstwa.

