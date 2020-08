Galeria im. Sleńdzińskich. Agata Borowa - Jesteś moim powietrzem. Wernisaż już 28.08.2020 (zdjęcia)

Malarstwo, fotografia czy rysunek nie istniałyby, gdyby nie ludzka umiejętność postrzegania obserwowanych kształtów jako czegoś innego niż są w rzeczywistości. W naszej percepcji fascynujący jest również nawyk znajdowania podobieństw w oglądanych obrazach do innych, wcześniej widzianych porządków. W mojej pracy bardzo interesuje mnie stymulowanie wyobraźni do takich poszukiwań. To, co finalnie wydarza się na płótnie, dla mnie samej często jest zaskakujące, ponieważ w moich działaniach główna rolę odgrywa przypadek i eksperyment. W powstających obrazach odkrywam fragmenty rzeczywistości, pejzażu jezior czy nieba i to za nimi podążam, jednak nie próbując niczego dopowiedzieć.