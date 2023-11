Free Mind 2023 czyli festiwal pełen tańca. Czekają nas trzy dni z ciekawymi warsztatami, rozmowami i filmami

- Jest to forma konkursu 1:1, w którym tancerze konkurują ze sobą w parach, w bardzo różnych stylach tanecznych - zapewnia Garbacik. - Do tego konkursu może się zgłosić każdy tancerz w każdym wieku, reprezentujący każdy styl taneczny. Natomiast cała zabawa polega na tym, że tancerze w danej parze losują temat oraz muzykę. Ich zadaniem jest późniejsza interpretacja. A my będziemy mierzyć w decybelach aplauz publiczności i dzięki temu będziemy wiedzieli, kto przechodzi do kolejnej rundy