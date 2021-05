Firmy sprzątające w Białymstoku. Ile kosztują porządki na zamówienie? Cena za mycie okien, sprzątanie po remoncie, ozonowanie

Główną przyczyną zgonów w 2020 r. nie był wcale koronawirus. Zwiększona śmiertelność Polaków to wynik chorób układu krążenia!

W okresie pandemii koronawirusa umarło więcej osób niż we wcześniejszych latach, jednak nie był to tylko efekt COVID-19. Pacjenci rzadziej kontrolowali swoje zdrowie i proces leczenia. Spadła liczba kardiologicznych zabiegów ratujących życie, a zwiększyła się grupa pacjentów z powikłaniami po zawale. Choroby układu krążenia to wciąż główna przyczyna zgonów, a na tle Europy Polska miała ich największy nadmiar w 2020 roku. W najgorszej sytuacji są osoby z nadciśnieniem i zaburzona glikemią, bo stany te wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością w COVID-19.