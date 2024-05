Cieszę się, że kolejną drogę można przywrócić do stanu świetności, robiąc remont a nie dużo droższą przebudowę. To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców, którzy dojeżdżają tędy do pracy czy szkoły w Tykocinie. Prowadzi tamtędy także szlak Green Velo, bo okolica to malownicze tereny ze zróżnicowaną florą – mówi starosta białostocki Jan Bolesław Perkowski.