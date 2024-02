Dyrektor z urzędu marszałkowskiego vs opozycyjny radny sejmiku. Kontrowersyjny post ze zdjęciem

Radny podlaskiego sejmiku Jarosław Dworzański umieścił w swoich mediach społecznościowych post ze zdjęciem szefowej Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Dyrektorka żąda jego usunięcia, bo jak podkreśla, nie zajmuje się polityką.

- Powodem tego spotkania jest były marszałek województwa podlaskiego, a teraz radny Jarosław Dworzański. Pan radny w swoich mediach społecznościowych podał zmanipulowaną informację dotyczącą mojej osoby. W postach, które zamieścił na swoim koncie internetowym pokazał zdjęcie, a właściwie wycięty fragment z nagrania z „Kroniki województwa” – mówiła podczas poniedziałkowej (26.02) konferencji dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Joanna Sarosiek. Dodała, że chodzi o film, który prezentuje działania samorządu województwa, konkursy, nabory, jakie wydarzyły się w ciągu ostatniego tygodnia: - Pan radny wyciął jeden fragment (który trwał sekundę, może dwie), z moją twarzą w obecności marszałka Kosickiego i umieścił takie zdjęcie w poście. Skomentował, że to zdjęcie służyło kampanii politycznej. To nieprawda! To zdjęcie jest wycinkiem z briefingu prasowego, na którym prezentowaliśmy konkurs finansowany z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, w którym chodziło o przeciwdziałanie barierom architektonicznym. To konkurs bardzo ważny dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych, które mogą pozyskać granty, by przystosować swoje mieszkanie do tego, by spokojnie w nim funkcjonować – tłumaczyła.

Jak podkreślała, właśnie ten jeden wycinek z filmu został wykorzystany w przekazie, który ma charakter polityczny. Przypomniała, że dyrektorką Departamentu Rozwoju Regionalnego jest od lat i towarzyszyłam wielu marszałkom w konferencjach prasowych: - Zarówno marszałkowi Baszce, jak i Dworzańskiemu, Leszczyńskiemu czy Żywnie. Zawsze służyłam swoją wiedzą, doświadczeniem i wypowiadałam się tylko merytorycznie o rozwoju regionalnym i funduszach unijnych. Natomiast tutaj mój wizerunek został wykorzystany do fejkowego newsa radnego Dworzańskiego – zauważyła Joanna Sarosiek.

W związku z tym dyrektor Sarosiek zażądała, by Jarosław Dworzański usunął jej wizerunek z tego postu lub usunął cały post i podał do wiadomości, że wpis, który umieścił w sieci (i który był rozpowszechniany), był wpisem zmanipulowanym i fałszował obraz tego, co robiła podczas briefingu prasowego dotyczącego konkursu.

Pytana, co się stanie jeśli radny Dworzański swego wpisu nie usunie, szefowa DRR-u oświadczyła: - To będzie tylko świadczyło o nim. Jej zdaniem, ktoś celowo czekał z aparatem z teleobiektywem na sekundowe ujęcie jej twarzy, by potem spreparować fałszywy post: - Ja, jako dyrektor departamentu rozwoju regionalnego, nie biorę udziału w żadnej kampanii politycznej i nie wykorzystujemy środków publicznych by prowadzić taką prekampanię. Na filmie, który posłużył komuś do zrobienia zdjęcia, mówiłam wyłącznie o zasadach konkursu – zapewniła Joanna Sarosiek.

Czytaj również: Zapytaliśmy więc o losy postu Jarosława Dworzańskiego, który oznajmił, że ani zdjęcia, ani wpisu z mediów społecznościowych nie usunie. - Od kilku tygodni, w mediach społecznościowych walczę z reklamą, którą w przestrzeni publicznej Podlaskiego prowadzą osoby publiczne za publiczne pieniądze. Takie zdjęcie dostałem od poruszonego mieszkańca Łomży. Opublikowałem je i skomentowałem na swojej stronie. Ponieważ na zdjęciu jest marszałek Kosicki i dyrektorka departamentu, ale bez nazwisk i funkcji, nie wiem, czy to jest zdjęcie, czy fragment filmu. Uważam, że o tym, co dzieje się w przestrzeni publicznej, powinien wypowiedzieć się np. etyk, specjalista od marketingu, a zwłaszcza komisarz wyborczy. Nie zapominajmy, że są też reklamy marszałka występującego z dyrektorem WORD-u, którym jest mąż dyrektor Sarosiek. Uważam, że to wszystko powinno zniknąć z przestrzeni publicznej, bo nie po to ludzie płacą podatki – wyjaśnił radny Jarosław Dworzański, a pytany przyznał, że w swoich mediach społecznościowych zablokował całą rodzinę Sarosieków, bo „to nie jest kanał skierowany do nich”.

Wideo Chcemy żyć wolniej - ciekawa analiza