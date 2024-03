Dolina Rolnicza 4.0, czyli konferencja o pomyśle, wielkich planach i 10 mln euro do wydania

W środę (6.03), po medialnych publikacjach, kierownictwo spółki Dolina Rolnicza 4.0 wyjaśniało m.in. genezę jej powstania oraz mówiło o działaniach planowanych na najbliższe lata. Zapowiedzieli równię, że w najbliższy piątek (8.03) odbędzie się konferencja naukowa poświęcona idei Doliny Rolniczej 4.0.

- Spółka Dolina Rolnicza istnieje od 3.10.2023 r. (wtedy podpisano akt notarialny), a zarejestrowana została później. Teraz jest w fazie organizacji, a założyły ją dwie spółki należące do samorządu województwa podlaskiego (PKS Nova i WOSiR Szelment) - przypomniał prezes spółki Podlaski Fundusz Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0 (i szef WORD-u na urlopie) Przemysław Sarosiek i zapewnił, że obaj z wiceprezesem pracują w spółce pro bono. Głównym celem spółki jest realizacja strategicznego projektu Dolina Rolnicza, finansowanego z funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027. Jego budżet to 10 mln euro: - To środki są przeznaczone na działania o charakterze badania i rozwój, które doprowadzą do stworzenia w ramach regionalnego systemu innowacji Instytutu Żywności Funkcjonalnej – dodał. Czytaj również:

- Uważamy, że warto wykorzystać potencjał żywnościowy regionu w połączeniu z medycyną, ponieważ ta synergia da zysk dla producentów żywności, służby zdrowia i pacjentów. I właśnie ten instytut zajmie się promowaniem jakości żywności i stworzeniem systemu certyfikacji żywności funkcjonalnej Doliny Rolniczej – wyjaśnił wiceprezes spółki Wojciech Miltyk (m.in. pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) i dodał, że w planach jest też zaangażowanie Instytutu Żywności Funkcjonalnej w wytwarzanie żywności: - Mamy w Podlaskiem jednostki, które produkują żywność producentów czy jednostek, które mogą wesprzeć producentów żywności w projektowaniu nowych form żywności, w konserwacji żywności.

Zdaniem wiceprezesa Miltyka, Dolina Rolnicza mogłaby też produkować żywność, „która będzie przeznaczona nie tylko dla szerokiego panelu społeczeństwa, ale też dla określonych grup społecznych, np. dla seniorów czy rekonwalescentów”. Czytaj również:

Jak przyznał inicjator utworzenia Doliny Rolniczej, pomysł krążył mu po głowie w latach 2015-16, ale za czasów marszałka Jerzego Leszczyńskiego nie udało się go zrealizować. Temat wrócił przed poprzednimi wyborami, a potem trafił do strategii województwa:

- Nad projektem pracowało wielu ekspertów (powołanych przez KE) związanych z tworzeniem ekosystemów na świecie. Komisja kazała też sprawdzić, czy projekt obroni się w naszych realiach. Ponieważ przyjęła go bardzo życzliwie, jest realizowany – opowiadał Adam Ławicki (prezes białostockiej firmy White Hill), ale stwierdził też, że wiele ekosystemów, przez brak współpracy np. między biznesem i nauką, nie powstało.

Marszałek Artur Kosicki przypomniał, że Dolina Rolnicza 4.0 to pomysł poprzedniego zarządu województwa.

- Pomysł Doliny Rolniczej pojawił się w 2015 roku. Trafił do nas, do zarządu województwa podlaskiego w 2019 roku. Jesteśmy zniesmaczeni długą dyskusją o tym, żeby ten projekt wdrożyć. Myśmy powiedzieli, że w tej kadencji projekt będzie wdrożony mówił - Artur Kosicki. Czytaj również:

Dodał, że zostały podjęte działania specjalnie poza zarządem województwa, w oparciu o doświadczonych menedżerów jakimi są prezesi spółek PKS Nova i Szelment: - Prezesi Doliasz i Praciś mają wielkie doświadczenie jeśli chodzi o spółki prawa handlowego, żeby taki podmiot (jak Dolina Rolnicza 4.0 sp. z o.o. - red.) postawić na nogi. Na razie w formie organizacji, a później zacząć wdrażać tę ideę, żeby pracowała na rzecz naszego regionu – stwierdził marszałek.

