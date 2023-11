CynkoMet uruchamia nową, specjalistyczną linię produkcyjną. Dla ponadnormatywnych

- Przewozy specjalne i ponadnormatywne to wyzwanie, które wymaga nie tylko odwagi, ale przede wszystkim specjalistycznego sprzętu, który zapewni bezpieczne i efektywne dostarczenie ładunków o znacznym rozmiarze i masie – mówi Tomasz Awłasewicz, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych CynkoMetu.

Ponadnormatywne? Proszę bardzo

Jak dodaje dyrektor, firma wykorzystuje swoją naszą wiedzę i długoletnie doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych do stworzenia nowych produktów, jakimi są naczepy i przyczepy samochodowe, gwarantując, że są one dostosowane do rzeczywistych potrzeb i wyzwań przewozów ponadnormatywnych.

