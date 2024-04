Maszyny Cynkometu na targach w krajach nadbałtyckich. Producent szuka nowych odbiorców również za granicą

- Są to wiosenne edycje targów, a więc były tam prezentowane rozrzutniki obornika o ładowności 14 t. W Kownie pokazaliśmy dwa typy maszyn: na podwoziu tandem oraz na podwoziu z jedną osią z dużym kołem 580/70R38, a dodatkowo przyczepę do przewozu bel oraz przyczepę burtową - 14 tonową. W Rydze dodatkowo na ekspozycji znalazły się dwie przyczepy skorupowe – opowiada Roman Wyszkowski, dyrektor ds. handlu wydziału maszyn rolniczych CynkoMetu.

Z kolei trwające od 18 do 20 kwietnia Międzynarodowe Targi Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego i Hodowli Zwierząt MAAMES w Tartu (Estonia) były okazją do poznania nowego rynek dla produktów CynkoMetu. Przedstawiciele firmy pojechali tam na rekonesans oraz - by pozyskać kontakty i oczywiście poznać specyfikę tamtejszego kierunku.

Dla Cynkometu kraje nadbałtyckie to istotny rynek, zwłaszcza w obecnych niełatwych czasach w branży agro: - Nasza fabryka znajduje się blisko północno-wschodniej granicy kraju, a więc położenie geograficzne też ma znaczenie. Dodatkowy argument jest taki, że marka polska jest dobrze postrzegana w tych krajach, a więc ma większą szansę na sprzedaż. Ale przede wszystkim, w krajach nadbałtyckich jest prowadzona na dużą skalę hodowla bydła, a my oferujemy potrzebne do tego maszyny – mówi Roman Wyszkowski i wylicza: - Szeroką gamę przyczep do transportu bel oraz rozrzutników obornika, zabezpieczonych antykorozyjnie technologią ocynku ogniowego.