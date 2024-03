Ćwierć wieku za nimi. Katedra Teologii Katolickiej i Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytetu w Białymstoku świętowały jubileusz

Katedra Teologii Katolickiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej działają od 1999 roku. Jak zapowiadali organizatorzy, wspólne świętowanie jubileuszu miało nie tylko podkreślać podobną rolę i współpracę obu jednostek, ale też eksponować wielokonfesyjność i wielokulturowość regionu podlaskiego.

Twórcom oraz aktualnym pracownikom katedr dziękował i gratulował rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski.

Dla nas jest to szczególnie wyjątkowy moment, bo jesteśmy jednym z nielicznych uniwersytetów w Polsce, który obie takie katedry posiada – mówił prof. Ciborowski. - Co więcej, 25 lat to dobry wiek, aby zastanowić się, ile osiągnęliśmy i co jeszcze przed nami, żeby przemyśleć co dalej. Ja akurat jestem przekonany, że obie katedry wciąż będą się rozwijać, zarówno od strony naukowej, jak i dydaktycznej. Dziś mogę powiedzieć, że to było bardzo dobre 25 lat i zarówno jedna, jak i druga katedra wpisały się na stałe w obraz uniwersytetu, w to, jak chcemy wyglądać, jaką mamy tożsamość.