Ceremonia wręczenia uprawnień budowlanych w białostockim Domu Technika. Część druga. Zobacz więcej zdjęć

Jesienna sesja egzaminacyjna

W sesji jesiennej na egzamin testowy zaproszono łącznie z osobami z poprzednich sesji 137 osób (106 z sesji listopadowej i 31 z poprzednich), przystąpiło do niego 117 osób, a zdało go 99 osób. Łącznie z tymi, którym nie powiodło się w poprzednich sesjach, egzamin ustny zdawało 116 osób, a zakończył się on pomyślnie dla 101. Ostateczny bilans liczby osób, które zdały egzamin (101) do liczby osób, które do niego przystąpiły (137) to 73,72 %.

Zobacz kto otrzymał uprawnienia: