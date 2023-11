"Byłem. Widziałem. Zapamiętałem. Relacja fotograficzna". Wernisaż wystawy Bogusława Floriana Skoka w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku.

"Spojrzenie" w Spodkach. Ciekawa wystawa fotograficzna, którą można oglądać do 11 października

Oglądamy fotorelacje z ważnych dla Miasta Białegostoku wydarzeń – obchodów związanych z 80. Rocznicą Powstania w Getcie Białostockim. Tu wykonane zdjęcia stają się pretekstem do wspomnień, do opowiadania historii, do pamiętania i wreszcie… do zrozumienia.