Bohaterowie "Sanatorium miłości" zareklamują Podlaskie. Ula, Andrzej, Wojtek, Bożena i inni wypoczywają w Krypnie

Były zajęcia na koniach, przejażdżka bryczką, rowerowa wyprawa, a później - rehabilitacja i masaże. Do tego mnóstwo czasu na spacery, pogaduszki i wspominki. A wspominać jest co, bo wszyscy obecni goście Zakładu Aktywności Zawodowej „Zielone Podlasie” w Rudzie koło Krypna to uczestnicy telewizyjnego „Sanatorium miłości”.

Urszula Lobaczewska