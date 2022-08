Supraśl. Światowe Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej. To będzie najsmaczniejsza impreza w regionie

W ubiegłym roku swoje ćwierćwiecze obchodziły Spotkania z Naturą i Sztuką UROCZYSKO. Okazuje się, że 25. edycja wydarzenia była edycją ostatnią. Organizatorzy Uroczyska nie chcą jednak zostawić fanów wydarzenia z niczym. Dlatego też zdecydowano, że jak co roku w Supraślu odbędą się "Światowe Mistrzostwa w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej".

- To będzie ogromna, bezpłatna dawka wiedzy kulinarnej. Będziemy dzielić się doświadczeniem, produktem turystycznym, jakim jest zarówno babka i kiszka. Będziemy wspierać tradycję pokoleniową - mówi Bożena Bieryło, Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Białostockiego.

To właśnie Starostwo Powiatowe w Białymstoku zajęło się tym razem organizacją wydarzenia.

- Jesteśmy wdzięczni dla Starostwa, że w podobnej formule przejął tę imprezę. Uważam, że to duży dorobek stowarzyszenia. To my tę kiszkę i babkę wzięliśmy spod strzech i wypromowaliśmy je tam mocno, że dzisiaj są to jedne z markowych produktów Podlasia - przyznaje Michał Kozłowski, radny powiatu białostockiego, współorganizator Uroczyska.