"Bilecik czy wachlarzyk?" w Domu Kultury Śródmieście. To już ostatnie dni ekspozycji wystawy. Można ją oglądać do 17 lipca OPRAC.: Urszula Śleszyńska

To ostatnia szansa by zobaczyć wyjątkową wystawę eksponatów pochodzących z XVIII, XIX i XX wieku prezentowaną w Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku. Ekspozycja potrwa do 17 lipca i jest częścią, zakończonego już VI Festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki "Karnawał kontra post"! Wstęp jest bezpłatny.