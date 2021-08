Bielsk Podlaski. Była awaria w proszkowni. Im szybciej syndyk wystawi Bielmlek na sprzedaż tym lepiej Andrzej Matys

Piotr Łozowik

Prawdopodobnie we wrześniu sędzia komisarz wyda decyzję i zgodę na sprzedaż majątku Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. Jeśli zgodzi się na to Rada Wierzycieli, syndyk ogłosi przetarg na sprzedaż majątku, co może stać się w październiku. Na razie, dzierżawca mleczarni spółka Polindus Laktopol, która testowo używa bielskiej proszkowni, z powodu awarii musiała wstrzymać produkcję.