Bielsk Podlaski. Syndyk znowu wzywa rolników do wpłaty zaległych udziałów Bielmleku, a rzeczoznawcy zostali przy swoim

Przerwa w rozsyłaniu wezwań do rolników wynikała ze skargi na ogłoszenie upadłości zakładu. Złożył ją zarząd Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek razem z prezesem Tadeuszem Romańczukiem. Skarga ta została jednak odrzucona i syndyk wrócił do swoich działań.

- W tej sytuacji nie miałem wyjścia. Wysyłam do byłych spółdzielców wezwania do wyrównania brakujących udziałów do kwoty do 50 tys. zł. Jeszcze zanim nastąpiła przerwa, moje pisma otrzymało około 300 rolników. Teraz zacząłem systematycznie wysyłać wezwania do pozostały 500 rolników. Kwoty do wyrównania są różne od stosunkowo niewielkich, bo kilkutysięcznych do takich, które przekraczają 40 tys. zł - mówi syndyk masy upadłości bielskiej mleczarni Józef Gliński.