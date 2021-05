Białystok. W ponownym przetargu na budowę masztu Jagiellonii swoje oferty złożyły firmy z Siemiatycz i Wysokiego Mazowieckiego

89,79 tys. zł to cena, którą za montaż masztu zaoferowała firma z Siemiatycz. To o cztery tysiące złotych mniej niż dawała w pierwszym przetargu. 127,92 tys. to cena, za którą inwestycję gotowa jest zrealizować przedsiębiorstwo z Wysokiego Mazowieckiego. Pierwszy raz startowało w przetargu.

Obie oferty znacząco przekraczają koszt oszacowania, który został zgłoszony do budżetu obywatelskiego. To w ramach tej aktywności białostoczan ma powiewać flaga Jagiellonii na rondzie Jagiellonii. Projekt był jednym ze zwycięzców ubiegłorocznego głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wśród ogólnomiejskich pomysłów uzyskał 1221 głosów. Inicjatorzy szacowali, że wartość inwestycji wyniesie 26 tys. zł.

Czytaj też: Białystok. Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021. Zobacz listę zwycięskich projektów ogólnomiejskich i osiedlowych