Białystok. Ruszył proces ws. śmiertelnego wypadku podczas wycinki drzew przy Rynku Kościuszki (zdjęcia)

17 czerwca sąd przesłuchał jedynie żonę jego tragicznie zmarłego pracownika. Kobieta (w procesie ma status oskarżycielki posiłkowej) na rozprawie praktycznie niczego nie dodała do swoich poprzednich zeznań. W czasie śledztwa opowiadała, że jej mąż w firmie oskarżonego był zatrudniony jak pilarz od kwietnia 2018 r. Posiadał m.in. kwalifikacje do prac na wysokościach. Firma zarejestrowana była na żonę Michała D., ale to on miał faktycznie kierować przedsiębiorstwem.

- Mąż miał uwagi, co do sprzętu, na którym pracował. Opowiadał, że niektóre sprzęty zacinały się. Nic mi nie wspominał o tym, na którym wydarzył się wypadek. Wiem, że dzień wcześniej miał egzamin na rozstawianie tego sprzętu, aby sam mógł nim operować - zeznawała wdowa. - Mój mąż był bardzo dobrym pilarzem. Lubił swoją pracę. Zawsze uważał. Tego dnia wyszedł do pracy około 6 rano i już nie wrócił.