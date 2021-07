Białystok. Ruszył pilotaż Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów. To element Polskiego Ładu. Do wzięcia jest 20 mld zł OPRAC.: wal

Inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami – nie tylko na te przedsięwzięcia samorządy mogą do stać bezzwrotne dofinansowane. Niekiedy nawet 95-procentowe. Podlaskie samorządy już ostrzą sobie apetyt na Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków.