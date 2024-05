Białystok. Mecz Jagiellonii i przemarsz kibiców, pielgrzymka oraz festyn. Będą utrudnienia w ruchu i zamknięte ulice

Weekend w Białymstoku. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach

Piesza Pielgrzymka Kobiet z Białegostoku do Świętej Wody 25 maja

W godz. od 14.00 do 15.30 wystąpią ograniczenia w ruchu drogowym na czas przemarszu na trasie:

Przemarsz kibiców Jagiellonii Białystok 25 maja

Utrudnienia w kursowaniu autobusów 25 maja

Autobusy linii 3, 16 • jadące z centrum w kierunku ul. Kaczorowskiego w godz. 17:00 – 19:30 pojadą ulicami: Sienkiewicza – Białówny – Malmeda – Liniarskiego – Plac NZS – Skłodowskiej-Curie – Legionową i dalej stałą trasą; • jadące z centrum w kierunku ul. Kaczorowskiego od godz. 19:30 do końca kursowania pojadą ulicami: Sienkiewicza – al. Piłsudskiego – Rondo Lussy – Plac Jana Pawła II – Legionowa i dalej stałą trasą; • jadące z ul. Kaczorowskiego w kierunku centrum od godz. 17:00 do końca kursowania pojadą ulicami: Legionowa – Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza i dalej stałą trasą; • Podczas przemarszu kibiców, autobusy oczekują na możliwość przejazdu.

Autobusy linii 2, 4 i 5 • jadące z centrum w kierunku ul. Dąbrowskiego od godz. 19:30 do końca kursowania pojadą ulicami: al. Piłsudskiego (z pominięciem przystanku nr inw. 306 Piłsudskiego/Waryńskiego) – Częstochowska – Lipowa i dalej stałymi trasami.

Autobusy linii 8

• jadące w kierunku ul. Towarowej od godz. 17:00 do końca kursowania pojadą ulicami: Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza i dalej stałą trasą;

• jadące w kierunku Starosielc od godz. 19:30 do końca kursowania pojadą ulicami: Pałacowa – Rondo Lussy – Pl. Jana Pawła II – Legionowa – Skłodowskiej-Curie i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 13

• jadące w kierunku Warzywnej od godz. 17:00 do końca kursowania pojadą ulicami: Branickiego – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza i dalej stałą trasą;



Autobusy linii 19

• jadące z centrum w kierunku ul. Kaczorowskiego w godz. 17:00 – 19:30 pojadą ulicami: Sienkiewicza – Białówny – Malmeda – Liniarskiego – Plac NZS – Skłodowskiej-Curie – Legionowa i dalej stałą trasą;

• jadące z centrum w kierunku ul. Kaczorowskiego od godz. 19:30 do końca kursowania pojadą ulicami: Elektryczna – Branickiego – Plac Jana Pawła II – Legionowa i dalej stałą trasą;

• jadące z ul. Kaczorowskiego w kierunku centrum od godz. 17:00 do końca kursowania pojadą ulicami: Legionowa – Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – al. Piłsudskiego i dalej stałą trasą;