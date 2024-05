Jagiellonia - Warta. 22 tysiace na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki!

- Jagiellonia jest liderem i faworytem do tego, aby był to historyczny dzień w naszym mieście i nasza drużyna po raz pierwszy mogła sięgnąć po tytuł mistrza Polski - mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski dodając, że Żółto-Czerwoni mają już zapewniony tytuł wicemistrzowski, a przecież rok temu bronili się przed degradacją do I ligi. - To ogromny sukces wszystkich, którzy mają związek z Jagiellonią - dodaje.