Białystok. Marszałek i wojewoda o trudnej sytuacji pogotowia ratunkowego i ratowników medycznych

Organem nadzorującym pracę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku jest Zarząd Województwa Podlaskiego z marszałkiem na czele. Paweł Zaworski - ratownik kontraktowy z białostockiego pogotowia - mówi, że wspólnie z ratownikami zwracał się o interwencję do marszałka w sprawie braku porozumienia z dyrekcją, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

- Do marszałka wpłynęła jedynie do wiadomości korespondencja kierowana przez ratowników medycznych do dyrektora SP ZOZ WSPR Białystok. W związku z tym odpowiedź nie została przekazana - informuje Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzecznik prasowa marszałka województwa podlaskiego.