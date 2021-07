Ratownicy medyczni z województwa podlaskiego walczą o lepsze zarobki i niezależność zawodową

W ubiegłym tygodniu w kilku miastach w Polsce rozpoczęły się protesty ratowników medycznych. W środę (30 czerwca) przedstawiciele tego zawodu protestowali m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Olsztynie. Protest miał związek z podpisaną 17 czerwca przez prezydenta ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Walka o wyższe zarobki

Podlascy ratownicy solidaryzują się w kolegami i choć nie zorganizowali protestów w swoim regionie, to delegacja ratowników pojechała do Warszawy i dołączyła do pikietujących.