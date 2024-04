Białystok. Marszałek szuka głównego specjalisty. Do swojego gabinetu. Ze znajomością etykiety. Zobacz, jakie są jeszcze inne wymagania

Wymagania niezbędne

Jeśli chodzi o wymagania niezbędne to od kandydatów, oprócz tych standardowych ( posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oczekuje się:

Wymagania dodatkowe

Zakres obowiązków głównego specjalisty

Jeśli chodzi o obowiązki, to główny specjalista w gabinecie marszałka w swoim zakresie ma zadania:

[*]organizacyjno-technicznego przygotowania i obsługi kontaktów Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu;

[*]współdziałania w organizowaniu konferencji i spotkań z udziałem Wicemarszałków i Członków Zarządu, kompletowanie niezbędnych materiałów i dokumentów oraz obsługa organizowanych narad;

[*]prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem obywateli zgłaszających się w indywidualnych sprawach do Wicemarszałków i Członków Zarządu;

[*]koordynowania obiegu korespondencji wpływającej do Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu;

[*]prowadzenia kalendarza, w porozumieniu z Referatem Polityki Informacyjnej, spotkań Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu;

[*]zapewnienia obsługi sekretarsko-biurowej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu, w tym obsługa poczty elektronicznej;

[*]organizowania, we współdziałaniu z Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych, stałej obsługi kancelaryjnej po godzinach pracy Urzędu;

[*]zapewnienia organizacyjno-technicznej obsługi przyjmowania przez Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu obywateli zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków;

[*]współdziałania przy przygotowaniu i obsłudze posiedzeń Zarządu;

[*]współdziałania z departamentami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania materiałów i informacji Zarządowi oraz koordynacja i nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentów.

[*]