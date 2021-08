Białystok. Pogotowie oferuje etaty dla ratowników w transporcie sanitarnym. Ile można zarobić? Izolda Hukałowicz

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, która od września straci ok. 100 ratowników medycznych, poszukuje rąk do pracy. WSPR zatrudni ratowników do transportu sanitarnego. Jaką pensję oferuje?