Białystok. Już ponad 130 ratowników medycznych wypowiedziało umowy z pogotowiem. Wystosowali oświadczenie do społeczeństwa

- Na chwilę obecną już ponad 130 ratowników kontraktowych wypowiedziało umowy. To bezprecedensowa sytuacja - informuje Paweł Zaworski, ratownik kontraktowy, który pracuje dla WSPR w Białymstoku. - I choć pracowników etatowych jest 177, to właśnie ratownicy kontraktowi wyrabiają 2/3 wszystkich godzin.

Oznacza to, że jeśli nie dojdzie do porozumienia odnośnie stawek za godzinę pracy ratowników, już we wrześniu białostockie pogotowie może czekać paraliż.