Białystok. Konferencja parlamentarzystów PiS dotycząca krajowego planu odbudowy. Polska uzyska 770 miliardów zł z funduszy europejskich

- Dziś spotykamy się w związku z projektem ustawy przygotowanym przez Radę Ministrów o ratyfikacji zasobów wspólnych Unii Europejskiej. Ustawa pozwala na ratyfikowanie decyzji finansowych na najbliższe 7 lat. W ramach tych decyzji do Polski trafi historyczna kwota środków unijnych. 770 miliardów złotych to środki, które mogą trafić do Polski w najbliższych latach. Zarówno w ramach unijnego budżetu, ale także europejskiego planu odbudowy - mówił Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki.