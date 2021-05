Akcja Solidarni z Białorusią w Białymstoku. Białorusini wspierali rodaków doświadczających represji (ZDJĘCIA)

Ogólnoświatowa akcja wsparcia Białorusinów

29 maja minął rok od momentu zatrzymania Siarhieja Cichanouskigo, autora kanału na YouTube „Państwo do życia”, męża Swiatłany Cichanouskiej. W związku z tą rocznicą diaspora Białorusinów mieszkających w Białymstoku zorganizowała Akcję Solidarności z Białorusią walczącą o demokratyczne wybory i uwolnienie więźniów politycznych.

Grupa ok. 100 osób wspierających akcję zebrała się przy Konsulacie Generalnym Białorusi w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 9, by dodać otuchy rodakom walczącym z reżimem Łukaszenki i zwrócić uwagę świata na ich trudną sytuację. Pikietujący byli wyposażeni we flagi, zdjęcia prześladowanych rodaków oraz transparenty z napisami "Wolna Białoruś" czy "Zło dobrem zwyciężaj".

Dzisiejsza pikieta to realizacja apelu Ciachnouskiej, która zapowiedziała, że w sobotę w wielu krajach ma odbyć się "globalna pikieta solidarności" z udziałem miejscowych polityków i przedstawicieli białoruskiej diaspory. W Polsce akcje solidarności z Białorusią odbywały się w 13 miastach, m.in. w Białymstoku.