Diaspora Białoruska w Białymstoku apeluje do władz Polski. Chce ultimatum dla reżimu Łukaszenki. Chodzi o uwolnienie więźniów politycznych

Białorusini w Białymstoku apelowali o pomoc w uwolnieniu więźniów politycznych

- Codzienne zatrzymywane są dziesiątki osób: za manifestacje sprzed 4 lat, za flagi biało-czerwono-białe, za lajki na Facebooku, czy śpiewanie piosenek o wolności. To więźniowie polityczni, skazywani przez reżim Łukaszenki na kary od 2 do 25 lat pozbawienia wolności; torturowani i poniżani za to, że chcą demokratycznych wyborów, chcą mieć prawo głosu i żyć w wolnym kraju - mówi Jan Abadowski z Diaspory Białoruskiej w Białymstoku.

Wojewoda podlaski wyraził pełne wsparcie dla wszystkich Białorusinów

Na ręce wojewody złożyli też list adresowany do polskiego rządu. Proszą w nim o postawienia Łukaszence konkretnego ostrzeżenia. Jeżeli nie zostaną zwolnieni na Białorusi wszyscy więźniowie polityczni, Polska czasowo wstrzyma ruch pociągów towarowych z Białorusi na terytorium Polski, oraz tranzytowy z Rosji i Chin do Unii Europejskiej. Zakaz miałby obowiązywać do czasu spełnienia postulatów.