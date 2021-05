Białystok. Białorusini protestowali przeciwko zamykaniu niezależnych mediów przez reżim Łukaszenki [zdjęcia]

Dodaje, że w niedzielę na białostockim Rynku Kościuszki spotkały się dwie rzeczywistości: z jednej strony pogodni ludzie w ogródkach, a przy pomniku Piłsudskiego ludzie, którzy walczą o wolne media, walczą z reżimem, którym udało się uciec przed prześladowaniami.

Czytaj również: Solidarni z Białorusinami. Na Rynku Kościuszki protestowano przeciwko represjom reżimu Łukaszenki wobec pracowników teatru Kupały

- Uciekliśmy z mężem i dziećmi, bo mój mąż chodził na pokojowe protesty po wyborach. Został aresztowany, siedział w więzieniu. Szukaliśmy go przez pięć dni, ale władze nie chciały nam nic powiedzieć. Mąż był represjonowany psychicznie i fizycznie. W więzieniu powiedzieli mu, że za to co robi zabiorą nam dzieci. Gdy tylko wyszedł, postanowiliśmy uciec. Wyjechaliśmy z trzema walizkami pierwszym autobusem, jakim udało się zabrać do Białegostoku - wspomina pani Anna, która w Białymstoku mieszka od września zeszłego roku.