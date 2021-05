Zuzanna Burak jest w półfinale prestiżowego konkursu Młody Tancerz Roku. Wielki sukces białostoczanki

Konkurs Młody Tancerz Roku organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz TVP Kultura. Uczennica Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku to pierwsza tancerka z regionu występująca w konkursie, w którym uczestniczą jedynie uczniowie państwowych szkół baletowych i szkół sztuki tańca na prawach szkoły publicznej. Jej występ w eliminacjach został wysoko oceniony przez jury, dzięki czemu będziemy mieli szansę zobaczyć ją w TVP w półfinale.

Nad przygotowaniem do konkursu czuwali pedagodzy NSST - Alicja Złoch (taniec klasyczny) i Eliza Kindziuk (taniec współczesny).

- Tworzymy nową jakość w edukacji tanecznej w naszym regionie – mówi dyrektor Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca, Karolina Garbacik – Jesteśmy jedyną placówką w północnowschodniej Polsce kształcącą tancerzy i posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Osiągnięcia naszych uczniów napawają nas ogromną dumą a sukces Zuzi to kolejny dowód na to, że to, co robimy ma sens. Że robimy to dobrze. I pomimo wielu trudności, chcemy pracować i wciąż rozwijać nasze podlaskie talenty.