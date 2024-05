W białostockich „Śledziach” pojawiły się nowe książki. Regały wypełniło 200 egzemplarzy

W środę (8 maja) w całym kraju obchodzony był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. To święto jest okazją do promocji czytelnictwa. W Białymstoku było one dobrą okazją, by przypomnieć mieszkańcom o dwóch "Śledziach" - miejskich regałach książkowych.

Białostockie Śledzie Książkowe zostały ustawione w centrum miasta (ul. H. Sienkiewicza, Al. J. Piłsudskiego) w październiku października 2017 roku i od tego czasu promują ideę bookcrossingu wśród białostoczan.

- Można w nich zostawić książkę, pożyczyć książkę do poczytania, a potem odnieść ją na swoje miejsce - tłumaczy Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. - Obliczyliśmy, że przez tych kilka lat do naszych Śledzi Książkowych trafiło 40 tys. książek. Część wróciła, część nie. Jak widać, czytelnictwo szerzy się w narodzie.

Z okazji środowego święta, księgarnia TaniaKsiazka.pl przekazała do dwóch "Śledzi" w sumie 200 tytułów.