Zobacz kto został powołany do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Uroczyste nominacje członków w Białymstoku

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku

– To kolejne ważne gremium przy marszałku województwa, którego opinie są niezbędne, jeśli chcemy podnosić jakość życia dla wszystkich grup społecznych w naszym regionie – mówił marszałek Artur Kosicki. – Wielokrotnie podkreślałem, że cenię sobie współpracę z wszystkimi radami działającymi przy samorządzie województwa – czy to z radą kobiet, czy z radą seniorów. Bo oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne, co należy zmienić, w którym kierunku działać. Często pomysły, które przedstawiają, przekuwane są w konkretne projekty – zaznaczył.

Nowy skład rady

Do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano siedmiu członków. To przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawiciele gmin i powiatów oraz reprezentant wojewody. Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami Tomasz Piesiecki zwrócił uwagę, że członkowie rady mają różne niepełnosprawności.

Tomasz Piesiecki Kamil Tomoszuk / UMWP