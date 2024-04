Znamy kwietniowy Zabytek miesiąca w Muzeum Podlaskim. Zobacz co można podziwiać w białostockim ratuszu i poznaj historię eksponatu

Zabytek miesiąca z gronem fanów

Cykl Muzeum Podlaskiego spotyka się z pozytywnym odbiorem i cieszy dużym zainteresowaniem. Dla wielu osób jest to okazja, żeby w końcu wybrać się do muzeum i zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są wystawiane na widok publiczny. Za sprawą akcji przez miesiąc prezentowany jest wyjątkowy eksponat. Można nie tylko go zobaczyć, ale też poznać historię, którą opowiada.