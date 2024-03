Marcowy Zabytek miesiąca już można oglądać w białostockim Ratuszu. Tym razem to zdjęcie wyjątkowego fotografika Wiktora Wołkowa

Wiktor Wołkow to jeden z najważniejszych polskich pejzażystów-fotografików. Spuścizna artystyczna, którą pozostawił po sobie, to tysiące negatywów, setki zdjęć, kilkadziesiąt wydawnictw i wystaw. Tematem jego fotografii było Podlasie, które szczególnie ukochał. Twierdził, że „nie trzeba jeździć po świecie, aby pokazać wszechświat”. Jego „wszechświat” zbudowany był z obrazów, które tworzyła sama natura. Wschody i zachody słońca, woda, pola, zwierzęta, ptaki, zwyczajni ludzie i ich praca, krajobraz podlaskiej wsi ze starymi domami krytymi strzechą oraz przydrożnymi krzyżami – to główni bohaterzy jego fotografii. Wołkow do końca swojej aktywności zawodowej pracował na sprzęcie analogowym. Zastanawiał się nad każdym ujęciem, świadomie zatrzymując w kadrze ginącą przyrodę i podlaski krajobraz.