Muzeum Fotografii im. Wiktora Wołkowa powstanie w Turośni Kościelnej. W środę wójt gminy i dyrektor Muzeum Podlaskiego podpisali umowę

Muzeum w pięknym, zabytkowym miejscu

- To miejsce dedykujemy właśnie twórczości Wiktora Wołkowa - stwierdził dyrektor muzeum. - Na razie przed nami okres przejściowy, organizacyjny, ale chcemy, żeby jak najszybciej te muzeum zostało uruchomione w pełnym zakresie. I żeby zaczęło przyciągać turystów, osoby przyjeżdżające na Podlasie. Myślę, że usytuowanie tego muzeum właśnie tutaj, w Turośni Kościelnej, w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, przy szlakach rowerowych, przy trasach wiodących w stronę Narwi, to naprawdę dobra lokalizacja.

- Zyskujemy nowy oddział, oddział wyjątkowy, który promuje tę część naszego dziedzictwa, która naprawdę na to zasługuje i która w Muzeum Podlaskim nie była do tej pory wyeksponowana - zapewnił Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego. - Od 2019 roku Muzeum Podlaskie jest posiadaczem spuścizny artystycznej Wiktora Wołkowa.

Waldemar Wilczewski dodał, że chciałby by już od września można było w muzeum oglądać wystawę stałą. Z kolei działalność muzeum w pełnym zakresie widziałby już od przyszłego roku.

- Chciałbym żeby muzeum działało w pełnym wymiarze od wiosny przyszłego roku - powiedział. - Wtedy, kiedy zacznie się ruch turystyczny.

Dodał również, że widzi to miejsce przede wszystkim jako poświęcone temu fotografikowi, jego twórczości, jego pracy, jego dokonaniom. Ale również, żeby cała oferta muzeum była połączona z edukacją ekologiczną.

- Wiktor Wołkow pracował tu, na tych naszych nieskażonych terenach Podlasia, ze swoją kamerą, ze swoim aparatem i chciałbym, żeby to właśnie też promować - podsumował. - Myślę, że to połączenie pozwoli na to, że muzeum będzie cieszyło się zainteresowaniem i dołączy do oddziałów cieszących się największych popularnością.