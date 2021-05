Zabójstwo przy Transportowej. Podejrzany kilka dni żył ze zwłokami w mieszkaniu. Sąd zastosował areszt

Ciało kobiety ujawniono 4 maja w jednym z mieszkań bloku przy ul. Transportowej w Białymstoku. Miała ranę kłutą oraz inne obrażenia klatki piersiowej spowodowane siłą fizyczną i uciskiem na nią. Już wstępne oględziny zwłok wskazywały, że białostoczanka padła ofiarą zabójstwa.

Służby powiadomił partner kobiety. Mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura podejrzewa, że to on dokonał zbrodni - i to z zamiarem bezpośrednim. Grozi za to dożywocie. 43-latek nie przyznaje się do winy.

Po postawieniu zarzutu, w czwartek 6 maja skierowała do sądu rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.