XX jubileuszowa gala Marki Roku. Zobacz, kto przyszedł do Opery i Filharmonii Podlaskiej

Schody Odeskie, czyli główne wejście do sali koncertowej gmachu, swą nazwę zawdzięczają ulicy, przy której stoi opera. Ale też są poniekąd nawiązaniem do monumentalnych schodów łączących port nad Morzem Czarnym z historycznym centrum Odesy.

To na schodach paradują przy okazji operowych premier vipy. W piątkowy wieczór okazja była nieco inna. Tym razem na scenie nie wystawiano „Traviaty”, „Czarodziejskiego fletu” czy musicalu „Jesus Christ Superstar”. Wydarzeniem, które przyciągnęło publiczność była jubileuszowa – już dwudziesta - gala plebiscytu Marka Roku. Organizowany jest przez urząd marszałkowski województwa podlaskiego.

Na schodach można było spotkać podlaskich samorządowców, przedstawicieli świata biznesu, nauki czy kultury. Różnorodność nie powinna być zaskoczeniem. Wszak i Marka Roku to plebiscyt różnorodny. Zresztą jak i samo województwo podlaskie nazywane regionem różnorodności i wielokulturowości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii, w której pokazujemy kto zjawił się na tegorocznej gali Marki Roku. To okazja do poznania podlaskich vipów, ale też podejrzenia jak vipy się noszą czy też kto z kim przystaje. Kolejna taka okazja nadarzy się dopiero za rok. Podczas XXI gali plebiscytu Marka Roku.