Wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej do zobaczenia w centrum handlowym. Przyjdźcie razem z dziećmi. Czeka też konkurs plastyczny

„Dzieci Świata” to kolejna wystawa po „Uśmiechu Świata” przepełniona różnorodnością kulturową, empatią, wiarą i nadzieją, z niezwykłą wnikliwością prezentująca dolę i niedolę najmłodszych mieszkańców naszego globu, a przede wszystkim tych z Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Elżbieta Dzikowska od wielu lat podróżuje i przemierza kontynenty. Wielu znana jest z legendarnego programu "Pieprz i Wanilia", który realizowała z Tonym Halikiem.

Można zobaczyć jak żyją dzieci na świecie

Dzieci w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej najczęściej żyją w biedzie, bez możliwości nauki, od najmłodszych lat pracując, aby wspomóc rodziców, opiekują się młodszym rodzeństwem, niejednokrotnie głodują. Pomimo wielu trosk i przeciwieństw losu starają się znaleźć czas na zabawę i dzielą się z nami tym, co mają najcenniejsze, uśmiechem, który jest najkrótszą drogą do serca.

Konkurs plastyczny dla dzieci z Białegostoku

Co ciekawe, wystawie towarzyszy konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata”. Skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat i jest organizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 10 im. Izabeli Branickiej.