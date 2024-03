Wybory samorządowe 2024. Znamy kandydatów KO do rady powiatu białostockiego

- Musimy zrobić wszystko, by wygrać te wybory, by mogła wrócić normalność. Wierzę, że z tą ekipą uda się tego dokonać - mówił przewodniczący podlaskiej PO-KO Krzysztof Truskolaski i dodał, że kapitanką drużyny KO do rady powiatu jest Jolanta Den (jedynka w okręgu nr 3 w Czarnej Białostockiej).

Czytaj również: